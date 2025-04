Ilaix Moriba aurait été victime d’insultes racistes contre le FC Barcelone

Battu dans le temps additionnel par le FC Barcelone ce samedi (4-3), le Celta peut nourrir quelques regrets au vu du résultat, mais également un sentiment d’injustice. L’entraîneur du club galicien, Claudio Giraldez, a en effet dénoncé les insultes racistes dont aurait été victime son joueur, Ilaix Moriba, lors de son remplacement en fin de match : « Je voudrais profiter de cette occasion pour dénoncer les insultes racistes dont Ilaix Moriba a été victime lors de son remplacement. Je trouve triste que cela continue à se produire dans le football aujourd’hui », ajoutant ensuite au micro de la Cadena SER que « personne ne me l’a dit (que Moriba aurait été victime d’insultes), je l’ai entendu. »

Tolerancia 0 ante cualquier acto de odio o discriminación dentro o fuera de nuestros estadios. Solo con la fuerza de todos, podemos lograr dejar fuera de nuestro fútbol a los pocos que todavía odian. El fútbol que queremos, luchémoslo hoy.#LALIGAvsRacismo — RC Celta (@RCCelta) April 19, 2025

Dans un communiqué de circonstances, le Celta a tenu à soutenir son joueur : « Tolérance zéro pour tout acte de haine ou de discrimination à l’intérieur ou à l’extérieur de nos stades. » Mais pas certain que cela fasse grandement évoluer la situation, notamment en Espagne, où les insultes ou comportements à caractère raciste dans les stades se sont multipliés ces dernières années. Pour rappel, Ilaix Moriba a été formé au FC Barcelone, où il a disputé 18 matchs et inscrit un but lors de la saison 2020-2021, sa seule en professionnel chez les Blaugrana.

