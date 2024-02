Hummels : « Le VAR a rendu les arbitres pires »

Son deuxième plus beau tacle de la soirée.

Auteur de la « faute » sur Malik Tilman, qui a entraîné le penalty de l’égalisation en faveur du PSV face à Dortmund, Mats Hummels n’a pas franchement digéré cet épisode. Après le nul du Borussia à Eindhoven, mardi, le défenseur allemand s’est présenté face à la presse pour donner son point de vue sur cette décision très contestable : « Il y a penalty à 0%. Zéro. Je tacle, je joue clairement le ballon en premier et je l’attrape un peu, c’est du football. Tillman a éclaté de rire, Bakayoko a éclaté de rire sur le terrain. Ils m’ont tous souri pendant des minutes. Désolé, nous sommes en Ligue des champions. C’est le deuxième penalty ridicule que nous avons concédé après le match du PSG. »

Twitter waits for it. Twitter gets it. What a joke of a penalty against us. Again! I cannot believe there can be decisions like today or against Chelsea or PSG with the VAR.

— Mats Hummels (@matshummels) February 20, 2024