Le PSV et Dortmund se quittent sur un nul

PSV Eindhoven 1-1 Borussia Dortmund

Buts : De Jong (56e, SP) pour le PSV Eindhoven // Malen (24e) pour le Borussia Dortmund

D’un côté, un hôte invaincu à domicile cette saison toutes compétitions confondues. De l’autre, un clan invincible en 2024 et plus globalement depuis neuf rencontres. Dès lors, qui pouvait sortir vainqueur de cette confrontation comptant pour les huitièmes de finale de Ligue des champions et opposant deux camps détestant la défaite ? Réponse : personne. Pour le savoir, il faudra en effet attendre le retour, puisque l’aller s’est achevé sur un 1-1 indécis. Une chose est sûre : en l’état, tout reste ouvert.

Malen-De Jong, chacun sa gloire

Il faut plus qu’une absence de dernière minute d’un gardien pour déstabiliser Dortmund, finalement privé de Gregor Kobel juste avant le coup d’envoi. La preuve : face au PSV, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score à la 24e minute grâce à un exploit personnel du grandiose Donyell Malen et à la malheureuse déviation de Sergino Dest. Pourtant, la première occasion de la rencontre est pour Malik Tillman qui loupe le cadre. Mais par la suite, le Borussia fait donc mouche après avoir déjà frôlé le but sur corner malgré une domination plutôt en faveur des Néerlandais. Même si Johan Bakayoko se montre dangereux, sa tentative ratant elle aussi la cible, les Allemands rentrent ainsi aux vestiaires avec un précieux avantage.

1 – Donyell Malen est le 1er joueur néerlandais à marquer contre une équipe néerlandaise en Ligue des Champions depuis Arjen Robben avec le Bayern contre le PSV en octobre 2016, ainsi que le 1er à réaliser cette performance en phase à élimination directe. Retour 🏠. #PSVBVB pic.twitter.com/ATgEvcAQgq — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2024

Sauf qu’à la reprise, les locaux continuent d’y croire et égalisent assez rapidement : Tillman obtenant un penalty en raison d’une intervention litigieuse de Mats Hummels, Luuk de Jong remet les compteurs à zéro. Pas immérité, au vu de la physionomie de la partie. En tout cas, tout est à refaire pour le BvB, et Malen semble être le seul à pouvoir (re)créer la différence. D’autant que la possession de balle, comme la maîtrise territoriale, est du côté d’Eindhoven. Cependant, les grosses occasions et les frappes cadrées se font rares. De sorte que le score en reste là, et que les débats reprendront plus à l’est sous les yeux d’un mur jaune dans trois semaines. Un léger avantage en apparence pour le pensionnaire de Bundesliga, mais aussi un bon coup à jouer pour les Néerlandais.

9 – Luuk de Jong scored his ninth Champions League goal for @PSV, overtaking Ruud van Nistelrooij (8) as the club's top scorer in the CL main stage since 1992. Legend. pic.twitter.com/4RdCT224GH — OptaJohan (@OptaJohan) February 20, 2024

PSV Eindhoven (4-3-3) : Benítez – Teze, Schouten, Boscagli (Obispo, 90e), Dest – Tillman, Veerman, Saibari (Junior, 83e) – Bakayoko, De Jong, Lozano (Pepi, 75e). Entraîneur : Bosz.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Meyer – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Sabitzer, Can – Malen (Ozcan, 82e), Reus (Brandt, 62e), Sancho (Wolf, 68e) – Füllkrug (Moukoko, 82e). Entraîneur : Terzić.

