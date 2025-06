Hugo Lloris surpris du licenciement d’Ange Postecoglou

Surprise partagée.

Alors qu’il commence sa Coupe du monde des clubs avec le Los Angeles FC ce lundi soir contre Chelsea, Hugo Lloris a exprimé en conférence de presse son étonnement concernant le licenciement d’Ange Postecoglou de Tottenham. Lorsqu’on lui a demandé s’il était étonné qu’une victoire en Ligue Europa ne suffise pas pour conserver le technicien grec, l’ancien gardien des Spurs a répondu par l’affirmative : « Oui, mais rien ne peut plus vous surprendre. Je pense qu’il mérite beaucoup de crédit pour ce qu’il a accompli en tant qu’entraîneur et je pense que nous devons tous être reconnaissants pour ce qu’il a apporté, en particulier avec ce trophée. »

Un succès qu’il espère libérateur

Après 12 ans passés à Tottenham, l’ancien capitaine des Bleus a rejoint Los Angeles en 2023. Il n’aura rien gagné avec les Spurs, malgré plusieurs occasions en or. Le portier français ne sait donc que trop bien ce que représente ce titre pour son ancien club. « Si vous terminez 10e, 14e, 15e, 16e du championnat et si vous avez la chance de gagner un trophée d’autre part, c’est juste une réalisation incroyable. J’ai fait partie d’une équipe vraiment compétitive pendant de nombreuses années, et l’objectif était d’atteindre les quatre premiers, mais à quel prix ? Nous n’avons pas pu trouver un moyen de gagner une coupe, une Coupe de la Ligue ou même une Ligue Europa, mais nous avons réussi à obtenir le top quatre pendant de nombreuses années », a-t-il déclaré.

L’homme aux 428 matchs avec les Spurs espère que ce titre européen en appellera d’autres d’ici peu de temps. « J’espère que cela rendra leurs épaules un peu plus légères pour l’avenir et je pense que c’est aussi le moment de s’appuyer sur ce succès pour les Spurs. »

Spur un jour, Spur toujours.

