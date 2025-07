Hugo Ekitike signe déjà un record

Michaël Ciani, Julien Faubert et Steve Savidan se marrent.

Il n’a jamais entonné La Marseillaise en A, mais vient de franchir la barre symbolique des 90 millions d’euros. En rejoignant Liverpool cet été en provenance de l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike est devenu le joueur le plus cher de l’histoire à avoir été transféré sans jamais avoir connu la moindre convocation en équipe nationale., fait mis en lumière par L’Équipe.

Aymeric Laporte et Leny Yoro dans le rétroviseur

En cinq sélections chez les Espoirs entre septembre 2024 et mars 2025, l’ancien Parisien avait pourtant laissé entrevoir ce qu’il savait faire en marquant autant de buts qu’il a disputé de rencontres. Le néo-Red devance désormais, dans cette catégorie bien particulière des internationaux (encore) fantômes, quelques jolis noms. À commencer par Aymeric Laporte, recruté par Manchester City pour 65 millions d’euros en 2021, trois ans avant de découvrir la sélection espagnole. Ou plus récemment (2024) Leny Yoro, parti à Manchester United contre 62 millions (oui, oui), après deux ans à Lille et cinq passages lui aussi chez les Bleuets.

Au niveau international, l’ancien Rémois caracole en tête du classement en devançant Jamie Gittens, transféré de Dortmund à Chelsea cet été pour 64,3 millions, avec une seule réalisation en onze capes chez les Espoirs anglais. Derrière, on retrouve Nico González, le milieu relayeur passé de Porto à Manchester City contre 60 millions d’euros en février dernier, qui n’a, pour l’instant, jamais franchi le pas avec la Roja.

90 patates et encore zéro buts ? Surcoté.

Hugo Ekitike va débuter à Liverpool avec un numéro temporaire