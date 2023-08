Hervé Renard : « Mon personnage, on l’aime ou on ne l’aime pas »

Dans les colonnes de L’Équipe, Hervé Renard est revenu ce vendredi sur les propos de Melissa Plaza, tenus sur sofoot.com, émettant des réserves sur le style « viriliste » de ses causeries. Selon le sélectionneur de l’équipe de France, il n’est pas question de changer son approche : « Je suis moi-même. Si c’est pour faire différemment, cela ne sert à rien de venir me chercher, même s’il faut que je m’adapte à des caractéristiques différentes. Je respecte son opinion, je ne sais pas si c’est par réelle conviction ou si c’est pour un peu faire le buzz. Cela ne me perturbe pas. »

S’il comprend la position de l’ancienne milieu de terrain de Montpellier et de l’OL (deux sélections avec les Bleues), le champion d’Afrique 2012 et 2015 estime que s’il était en tort, ses joueuses le lui auraient déjà fait comprendre : « Je leur ai posé la question, si jamais je n’étais pas dans la bonne direction, elles me le diraient. Il y a dans cette équipe des caractères forts, elles ne se gêneraient pas pour me le faire savoir. Mon personnage, on l’aime ou on ne l’aime pas. Parfois, ça peut desservir d’être un peu trop cash mais je suis comme ça. Je ne sais pas cacher mes sentiments. L’important, c’est que cela contente les joueuses.»

