Hervé Renard : « Le football français n’a pas assez évolué »

Il serait pas un peu En-Hervé le Renard ?

De passage sur le plateau de beIn Sport, Hervé Renard en a profité pour répondre à quelques questions sur la situation du football féminin en France. Et le constat du nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine est sans appel : « Avant de rechercher des moyens supérieurs, d’avoir des sponsors plus importants, il faut d’abord construire, il ne faut pas prendre le problème à l’inverse. Si on ne fait pas grand-chose pour les attirer, ça va être difficile de les faire venir. » En place depuis à peine quelques mois, le technicien de 54 ans compte bien faire bouger les choses : « Il faut qu’il y ait de meilleures réalisations, de meilleurs stades. Ça part des clubs, des présidents de clubs, je vais leur mettre un peu la pression. »

À l’image de la finale de la Coupe de France, que Lyon et Paris ont disputé à Orléans ce samedi, l’éphémère entraîneur de Lille attend mieux : « On ne peut plus avoir une D1 féminine filmée dans des stades de troisième ou quatrième niveau pour le football masculin. Ce n’est pas possible, on ne peut pas avoir un football de qualité. Quand on voit une finale entre l’Angleterre et le Brésil, le champion d’Europe contre le champion d’Amérique du Sud avec 83 000 spectateurs à Wembley, tout est dit . » Pour Renard, « le football français n’a pas assez évolué » ces dernières années et il réclame désormais « une prise de conscience mais il faut qu’elle soit totale. »

C’est bien mais c’est pas gagné.

