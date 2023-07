La liste des 23 Bleues pour le Mondial est tombée

Chavas faire mal.

Après les 26 il y a un mois, Hervé Renard a dévoilé sa liste finale des 23 Bleues retenues pour la Coupe du monde, qui sera la première compétition du nouveau sélectionneur. Oriane Jean-François (milieu de terrain du PSG), Mylène Chavas (gardienne des Girondins) et Aïssatou Tounkara (défenseuse de Manchester United) vont quitter le groupe avant le tournoi qui se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jean-François est forfait, alors que Chavas et Tounkara seront réservistes jusqu’à 24 heures avant le premier match des Bleues, le 23 juillet contre la Jamaïque. La revenante Amandine Henry, elle, sera donc bien présente.

La liste des 23 pour la Coupe du monde :

Gardiennes : Solène Durand, Pauline Peyraud-Magnin, Constance Picaud.

Défenseures : Selma Bacha, Estelle Cascarino, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Maëlle Lakrar, Eve Périsset, Wendie Renard.

Milieux : Kenza Dali, Laurina Fazer, Grace Geyoro, Amandine Henry, Léa Le Garrec, Amel Majri, Sandie Toletti.

Attaquantes : Viviane Asseyi, Vicki Becho, Kadidiatou Diani, Naomie Feller, Eugénie Le Sommer, Clara Matéo.

Mais pas de Kheira Hamraoui, bizarrement.

Une équipe de France en demi-finales de Coupe du monde