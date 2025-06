Harvey Elliott salue l’impact de Mo Salah et de Virgil van Dijk sur son leadership

C’est sûr qu’il n’a pas appris à marcher seul.

Grand artisan de la victoire de l’Angleterre face aux Pays-Bas lors de la demi-finale de l’Euro Espoirs, avec un doublé décisifs, Harvey Elliott a salué les qualités de ses coéquipiers à Liverpool Mohamed Salah et de Virgil van Dijk, que ce soit leur qualité de meneurs d’hommes ainsi que leur capacité à être décisifs dans les moments clés. « À tant de moments de la saison, des gens comme Mohamed Salah ont dû marquer des buts importants, des buts victorieux », a souligné le jeune joueur anglais, avant de citer son capitaine à Liverpool, Virgil van Dijk. « Vers la fin de la saison, Van Dijk est entré en jeu et a marqué de la tête à la 90e minute. Je pense que des choses comme ça, ne pas abandonner, continuer à jouer jusqu’au coup de sifflet final et saisir ces opportunités, c’est ça, le leadership. »

Un rôle prédominant dans cette équipe

Champions d’Europe il y a deux ans contre l’Espagne, les Young Lions comptent bien réitérer leur performance et conserver leur titre face à l’Allemagne de Nick Woltemade. Et avec un Harvey Elliott monstrueux depuis le début de la compétition, les espoirs sont bel et bien réels. « J’espère juste pouvoir garder l’esprit de l’équipe élevé et motiver le groupe. Que ce soit moi ou les attaquants, cela peut être n’importe qui dans l’équipe, parce que nous sommes tous des joueurs incroyables et nous méritons d’être ici », a clamé le prometteur milieu de terrain.

Est-il prêt à ressortir un nouveau lapin de son chapeau ?

