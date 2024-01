Haaland forfait encore quelques semaines ?

Le problème avec ces cyborgs nouvelle génération, c’est que les pièces de rechange se font rares.

Blessé à un pied depuis le 6 décembre et la défaite de Manchester City à Birmingham face à Aston Villa (1-0), Erling Haaland ronge son frein. Il a même vu Mohamed Salah revenir à sa hauteur au classement des buteurs (14 pions). Et le Norvégien devrait encore louper quelques semaines de compétition, comme l’a annoncé Pep Guardiola ce vendredi, à la veille du déplacement à Newcastle. « On espère qu’à la fin du mois, il sera prêt. Mais c’est un peu plus long que ce qui était prévu au départ », a expliqué le coach espagnol.

La machine à buts devrait également manquer le voyage à Londres le 26 janvier pour y affronter Tottenham en 16e de finale de la FA Cup. « C’est l’os qui est touché et cela demande du temps. Vous pouvez faire ce que vous voulez, cela reste une question de temps », a précisé son entraîneur. C’est Burnley qui pourrait bien se coltiner le retour de Haaland, le 31 janvier.

On leur souhaite déjà bonne chance.

Pronostic Newcastle Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League