Goodison Park tire sa révérence… à midi, et ça ne plaît pas à tout le monde

C’est tôt pour tourner la page.

Le rideau va bientôt tomber sur Goodison Park. Le mythique stade d’Everton accueillera son tout dernier match le dimanche 18 mai face à Southampton.

Mais comme le révèle le Daily Mail, la fête pourrait être gâchée par un choix de programmation qui passe mal : initialement prévu à 14h, le coup d’envoi a été avancé à… midi heure locale (11h en France) sur demande de TNT Sports, diffuseur du match.

L’horaire a immédiatement fait bondir les supporters, autant du côté des Toffees que des Saints. « Créneau horaire pathétique, tout le monde sait à quel point l’ambiance est pourrie pour les coups d’envoi matinaux, déplore un fan d’Everton cité par le média anglais. Sans parler des déplacements des supporters de Southampton, absolument pathétique pour ceux qui comptent le plus : les supporters. »

Car pour les fans des Saints, ce match à Liverpool implique un trajet de plus de 400 kilomètres, très tôt le matin. « Cela devient un non-événement. Si ce ne sont que quelques anciens joueurs qui arrivent, ce sera vraiment ennuyeux », soupire un autre supporter.

Une sacrée histoire se termine

Le Daily Mail rappelle l’importance symbolique de ce match : après plus de 133 ans passés à Goodison Park, inauguré le 24 août 1892, Everton déménagera la saison prochaine au Bramley-Moore Dock Stadium, un stade flambant neuf de 52 888 places et pas une de plus, situé en bord de Mersey et à environ 4 km de l’enceinte actuelle. Un passage obligé pour un club en difficulté financière, qui doit moderniser ses infrastructures pour rester dans le coup.

Mais pour l’heure, c’est bien à Goodison que les regards se tourneront le 18 mai. Même si ce sera, hélas, un peu trop tôt pour que tout le monde en profite pleinement.

Le saviez-vous ? Everton a commencé à jouer à Anfield avant Liverpool.

