Gervinho donne son avis sur la CAN de la Côte d’Ivoire

Gervinho, joker de luxe des Éléphants ?

Dans l’After Foot, émission radio de RMC Sport, Gervinho s’est penché sur la performance de la Côte d’Ivoire à la Coupe d’Afrique des nations, ce mardi. L’ancien joueur de la sélection ivoirienne (88 matchs, 23 buts) a reconnu que cela serait « dramatique » si les Éléphants ne gagnent pas la CAN, qui plus est à domicile. L’équipe coachée par Émerse Faé dispute sa demi-finale ce mercredi contre la République démocratique du Congo, et l’ailier gauche – sans club depuis l’été dernier et la fin de son aventure à l’Aris Salonique (Grèce) – envisage tout sauf une défaite : « On a mis tout ce qu’il faut comme moyens pour que cette Coupe reste en Côte​ d’Ivoire. On n’a pas envie que l’Afrique du Sud ou le Nigeria viennent prendre la coupe chez nous. Oui, ce serait dramatique si elle partait de chez nous. »

L’Ivoirien, notamment passé par Le Mans et le LOSC (126 matchs disputés en Ligue 1), a renchéri, qualifiant la sélection du pays hôte « d’imprévisible », avant d’expliquer pourquoi le chant entonné par les supporters des Éléphants, « on vaut rien, mais on est qualifiés », peut se justifier : « Ils ont pris l’habitude d’avoir du bon champagne, ils voient qu’il y a moins de qualité […]. Il y a de la qualité dans l’équipe, mais on n’arrive pas à produire du jeu, du foot. C’est un peu l’hymne de chaque match : “On ne vaut rien, on avance, mais on est qualifiés.” Le plus important est d’avancer comme ça. Elle a de la qualité, mais elle n’a pas encore mis ses capacités, ni son talent en valeur », explique le champion d’Afrique en 2015 avec la Côte d’Ivoire. Il termine sur une note positive, concernant l’avenir de cette sélection : « Après cette CAN, on aura le temps de trouver les ingrédients pour redonner du beau football aux Ivoiriens. »

La vraie question : pense-t-il à un retour en sélection ?

