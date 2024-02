Pronostic Côte d’Ivoire RD Congo : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de la CAN

La Côte d’Ivoire offre une finale à son public en sortant la RDC

Alors qu’elle comptait parmi les nations favorites pour remporter le titre au vu de son effectif et du fait qu’elle soit organisatrice, la Côte d’Ivoire a déçu dans cette compétition et c’est presque un miracle qu’elle soit encore en lice. Pourtant bien rentrée dans sa CAN contre la Guinée-Bissau lors de la première journée (2-0), la défaite contre des Nigérians solides (1-0) a fait du mal et les Ivoiriens se sont effondrés lors du dernier match de poules contre la Guinée-Equatoriale (4-0). Fort heureusement, ils faisaient partie des meilleurs 3èmes et ont eu le droit à une nouvelle chance qu’ils ont saisi en huitièmes contre le Sénégal, tenant du titre (1-1, victoire aux TAB). En quarts contre le Mali, les Éléphants ont fait preuve de caractère pour battre le Mali à 10 contre 11 après les prolongations (1-2) dans un match complètement fou. Mise à part les deux joueurs ayant écopé d’un carton rouge lors du tour précédent, soit Kossounou et Diakité, maqueront cette demi. En revanche, on retrouvera le duo du milieu Kessié-Fofana qui fait des ravages, ou encore N’Dicka en défense centrale qui tient bien la baraque.

► BONUS EXCEPTIONNEL SUR LA CAN :

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour profiter d’une COTE DOUBLÉE sur la CAN chez ZEbet ⇐ ⇐

La CAN réalisée par la République Démocratique du Congo peut être vue dans deux sens : jusqu’aux quarts de finale, elle n’avait pas gagné le moindre match, mais n’avait pas non plus perdu le moindre match. En effet, grâce à 3 matchs nuls en poule contre la Zambie (1-1), le Maroc (1-1) et la Tanzanie (0-0), la RDC a terminé 2ème de sa poule et a dû affronter l’Egypte en huitièmes de finale. Au terme d’un nouveau match nul (1-1), les Léopards ont remporté la séance de tirs aux buts. En quarts contre la Guinée, c’est enfin une victoire (3-1) qui leur permet d’atteindre le dernier carré. Cette équipe est également très solide avec de bons éléments défensifs, à commencer par le joueur de l’OM, Mbemba, ou encore le lorientais Kalulu. Au milieu, on retrouve également un nouveau joueur de Ligue 1, le nantais Moutoussamy, et devant on notera la présence de Wissa (Brentford), buteur lors du tour précédent. Malgré tout, difficile de les voir passer un nouveau tour contre les hôtes de la compétition qui seront galvanisés par l’enjeu et le public derrière eux, même si la rencontre sera serrée et probablement peu prolifique entre deux équipes solides défensivement.

► Le pari « Qualification : Côte d’Ivoire » est coté à 2,80 (au lieu de 1,40) chez ZEbet qui offre une cote DOUBLEE sur la CAN avec le code CANRDJ (100€ de gains supplémentaires maximum en paris gratuit).

► Profitez d’une cote doublée sur la CAN chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code CANRDJ lors de votre inscription.

– Vous avec le droit à une cote DOUBLEE sur votre 1er pari CAN

– La cote de votre pari passe de 2,80 au lieu de 1,40 !

– Misez par exemple 100€ que vous déposez sur ce pari et tentez de gagner 240€ (140€ en CASH + 100€ de paris gratuits retirés).

► Le pari « Match nul à la mi-temps » est coté à 3,30 (au lieu de 1,65) chez ZEbet qui offre une cote DOUBLEE sur la CAN avec le code CANRDJ (100€ de gains supplémentaires maximum en paris gratuit).

► Profitez d’une cote doublée sur la CAN chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code CANRDJ lors de votre inscription.

– Vous avec le droit à une cote DOUBLEE sur votre 1er pari CAN

– La cote de votre pari passe de 3,30 au lieu de 1,65 !

– Misez par exemple 100€ que vous déposez sur ce pari et tentez de gagner 265€ (165€ en CASH + 100€ de paris gratuits retirés).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Côte d’Ivoire – RD Congo :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport*-*/

– 100€ de Freebets en bonus + 10€ sans déposer avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Côte d’Ivoire RD Congo détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

En pleine CAN, Bakambu attire l'attention sur les massacres perpétrés en RDC