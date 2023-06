Gerson Rodrigues et Vincent Thill claquent la porte de la sélection luxembourgeoise

Gerson fait encore parler de lui.

Après des désaccords liés au management du sélectionneur Luc Holtz, Gerson Rodrigues (27 ans, 54 sélections) et Vincent Thill (23 ans, 48 sélections) auraient décidé de quitter le rassemblement de la sélection luxembourgeoise, après le match de samedi qui opposait les Lions rouges au Liechtenstein (2-0). Gerson, qui était annoncé titulaire, a finalement débuté sur le banc. L’attaquant est entré en seconde période et a inscrit un but en fin de rencontre. Thill a quitté le rassemblement immédiatement après avoir été remplacé après la mi-temps.

🔴 À deux jours d'affronter la Bosnie, les deux internationaux Gerson Rodrigues et Vincent Thill auraient quitté le rassemblement, après un désaccord avec le sélectionneur Luc Holtz.https://t.co/y4A9mXS9mV — L'essentiel (@lessentiel) June 18, 2023

Holtz a confirmé avoir renvoyé Gerson : « Gerson Rodrigues n’a pas claqué la porte : c’est moi qui l’ai mis dehors », a-t-il déclaré au Quotidien. Concernant Vincent Thill, Luc Holtz a condamné l’attitude du milieu de terrain. « Ce n’est pas tolérable, c’est le premier joueur qui quitte la sélection », a réagi le technicien luxembourgeois. Pour lui, ces comportements relèvent de l’ingratitude. Le Luxembourg affronte la Bosnie ce mardi dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024, sans deux joueurs offensifs majeurs.

Ça risque d’être roud pour les Léiwen.

Le Portugal colle un set au Luxembourg