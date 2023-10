Gattuso : « Qu’on comprenne vite ce qu’il faut faire »

Il y a déjà urgence sur la Canebière.

Défait pour sa première sur le banc de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso pestait en conférence de presse sur les trois pions encaissés par son équipe : « Sur l’un des trois, on s’est endormis, sur le 3e, on était trois contre deux. Ce sont des petites choses qu’il faut améliorer rapidement, sinon il est très difficile de gagner des matchs. » Une fois ce constat posé, l’Italien savourait tout de même : « J’ai remarqué de l’implication de la part des joueurs, ça fait plaisir. Il y avait de bonnes choses, mais il faut progresser. »

Des axes de progression dont il a détaillé les grandes lignes ensuite : « Il faut faire des progrès d’un point de vue tactique. On a commis quelques erreurs, mais les petits détails ont fait la différence. Bien évidemment, on a peu de temps en jouant l’Europe. […] Cela aurait été bien mieux si on n’avait pas eu la Ligue Europa. On a peu de temps, il faut qu’on se débrouille, qu’on comprenne vite ce qu’il faut faire. »

Autant dire que ça semble mission impossible pour Joaquin Correa.

