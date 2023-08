Frédéric Bompard : «Ça fait deux mois et demi que je n'ai pas échangé avec mon président »

Ça repart fort à Nîmes.

À la veille du premier match de la saison du Nîmes Olympique face à Martigues, l’entraîneur Frédéric Bompard s’est présenté en conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a dégainé le lance-flammes. À l’extrême opposé de la langue de bois, le technicien n’a pas hésité à s’exprimer sur les difficultés internes du club. « L’objectif de la saison ? Je ne le connais pas. Comme on ne m’en a pas donné, je m’en suis fixé un. Pour moi, c’est se maintenir le plus vite possible parce que dans un championnat avec six descentes, attention… Moi, le président, cela fait deux mois et demi que je ne l’ai pas vu et que je n’ai échangé avec lui donc on verra quand il rentrera », a-t-il notamment lâché.

L’ancien adjoint de Rudi Garcia déplore également une situation compliquée sur le marché des transferts : « On est toujours à la recherche d’un gardien de but. Pour l’instant, toutes nos tentatives ont avorté. Je suis fataliste. J’essaie de ne pas m’énerver. Avec Sébastien Larcier, on tente de faire de notre mieux. On a des moyens limités. » Et en jour de match, alors ? « Avant en Ligue 2, on préparait les rencontres à l’hôtel le jour du match. Là, j’ai très vite compris qu’on allait devoir faire des économies. Du coup, on fera la collation à la Bastide. Les joueurs partiront faire la sieste chez eux et reviendront à la Bastide pour la causerie. On fera même des économies de bus, car nous irons au stade avec nos voitures. Je me mets au niveau du club dans lequel je travaille. » Avant d’envoyer un dernier tacle à propos des terrains d’entraînement :« J’attends le président de pied ferme. Je veux qu’il nous améliore l’état des terrains. Ce ne sont même pas des terrains, ce sont des champs de patates. Ils sont brûlés. Il faut trouver une solution. On ne peut pas continuer comme cela. C’est tout de même notre outil de travail. »

Il va encore falloir s’armer de courage pour Nicolas Benezet et les autres.