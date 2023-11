Frank McCourt insiste : il ne vendra pas l’OM

Dans la cité phocéenne, on ne quitte pas (toujours) le navire.

En retrait de la direction de l’OM depuis plusieurs mois, alors que le club traverse une crise sportive – 10e de Ligue 1 – et extrasportive – départs récents de Marcelino et Javier Ribalta, ainsi que les tensions entre dirigeants et supporters –, Frank McCourt ne semble pourtant pas envisager une vente du club des Bouches-du-Rhône. Alors que les fantasmes les plus fous avaient été nourris à la suite de la crise du mois de septembre, le quotidien La Provence avance que l’homme d’affaires américain n’entend pas se séparer de l’OM. À défaut de s’occuper du club phocéen, il serait en revanche très impliqué dans son Projet Liberty, qui vise à modestement révolutionner Internet. Pour le foot, il faudra donc repasser.

Après, s’il n’a pas envie de venir voir des matchs de Ligue 1 en ce moment, on le comprend.

