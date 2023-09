Zinédine Zidane prêt à venir à l’OM en cas de vente du club

Le rêve renaît à Marseille.

La passion marseillaise permet aux supporters de l’OM de passer d’une émotion positive à négative en une fraction de seconde, et inversement. Après une semaine mouvementée marquée par le départ de Marcelino, les doutes de Pablo Longoria, puis l’arrivée de Gennaro Gattuso, les Phocéens se remettent à imaginer Zinédine Zidane, figure locale biberonnée à la Castellane, sur le banc du club. Selon les informations de France Bleu Provence, le meneur de jeu de France 1998 pourrait avoir des responsabilités au cœur de l’Olympique de Marseille en tant que manager général… en cas de vente à l’Arabie saoudite. Une condition évidemment capitale, mais pas encore actée du côté de Frank McCourt.

Après un mercato XXL des clubs saoudiens, le Royaume serait prêt à investir aux abords du Vélodrome avec « Zizou » comme figure de proue pour réitérer les contours déjà aperçus à Newcastle. Zinédine Zidane veut toutefois avoir la garantie de s’occuper du recrutement et pourrait bénéficier d’une enveloppe de 300 millions – non comparable à celle de ses prédécesseurs. Selon le média local, l’OM fait partie des trois clubs que l’entraîneur aux trois Ligues des champions peut écouter avec intérêt en compagnie du Real Madrid et de la Juventus. Son objectif reste l’équipe de France, mais l’expérience de Deschamps parle pour lui : passer par Marseille peut aider.

Mais, Zidane, il n’était pas l’ambassadeur du Qatar, à la base ?

