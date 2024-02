Franck Haise n’exclut pas de prolonger l’aventure à Lens

La Saint-Valentin avant l’heure.

Dans une interview diffusée ce vendredi sur RTL, Franck Haise explique qu’il n’est pas fermé à l’idée de poursuivre son aventure au Racing Club de Lens pour les prochaines années, dans la lignée de Guy Roux (Auxerre), Alex Ferguson (Manchester United) ou encore Arsène Wenger (Arsenal) – qui sont chacun restés au minimum 20 ans (allant jusqu’à 43 ans pour l’octogénaire auxerrois) au sein d’un même club, dans la peau de l’entraîneur principal.

Le coach de 52 ans, arrivé chez les Sang et Or il y a tout juste sept ans pour prendre en charge l’équipe réserve, avant d’être nommé entraîneur de l’équipe première en février 2020, a ainsi clarifié sa situation personnelle :« À Lens, c’est une histoire d’hommes et j’ai toujours eu de belles relations (avec les membres du club, NDLR) […]. J’ai la chance d’être aligné avec mon groupe, et c’est certainement une des raisons pour laquelle je suis toujours là. »

Après avoir dirigé 134 matchs de Ligue 1 et participé à la phase de groupes de la Ligue des champions lors de cet exercice 2023-2024, le Lensois, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’actuel 6e du championnat de France, se prend à rêver d’une trajectoire devenue rare, en admettant qu’il est possible « d’être le Franck Haise du Racing Club de Lens », tout comme Guy Roux a été l’homme de l’AJ Auxerre. Avec un rendement moyen d’1,75 point pris par match disputé en L1, le Français, qui est à son aise dans le club lensois, ouvre la porte à quelque chose de durable : « Je suis heureux et ne me refuse rien, dont le fait de continuer l’aventure. »

Ou de partir vers d’autres horizons.

Pronostic Lens Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1