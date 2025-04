Francesco Totti a un nouveau chouchou pour le banc de la Roma

Visiblement, en Italie non plus ils n’ont pas DAZN.

Qui sera le successeur de Claudio Ranieri ? L’entraîneur de l’AS Rome n’est plus tout jeune (73 ans) et a annoncé en janvier son retrait des bancs de touches à la fin de saison. Un poste vacant qui fait du bruit, à l’image de la presse italienne qui évoquait la semaine dernière le nom de Patrick Vieira dans la capitale italienne. La légende du club Francesco Totti pense, lui, à un autre nom, davantage local.

De Zerbi en pole, enfin presque

Dans un entretien accordé à Fabrizio Romano pour Betsson Sport, l’Italien a exprimé son souhait de chiper Roberto De Zerbi, actuel coach de l’Olympique de Marseille, pour le rapatrier sur ses terres natales. « Si je devais choisir un jeune entraîneur, je miserais sur De Zerbi. Il a de grandes compétences et une vision sur la façon de bâtir une équipe. C’est un homme formidable, il s’investit à fond. S’il quitte son poste actuel, je le prendrai immédiatement. » Des mots flatteurs pour l’entraîneur de 45 ans, déjà cité du côté du prestigieux AC Milan début avril.

Mais Totti a pour priorité un nom qui pèse plus, un certain Carlo Ancelotti. « J’espère qu’il arrivera tôt ou tard. Il a toujours été un fan de la Roma, il a toujours dit qu’il aimerait entraîner la Roma un jour. Je pense que le bon moment est venu. Nous ne nous parlons pas, mais je l’ai vu il y a quelque temps quand je suis allé rendre visite à des joueurs à Madrid », partage l’ancien attaquant qui n’exerce pourtant plus aucun rôle officiel dans son club de toujours.

Qui sera l’heureux élu à ramener le Scudetto à la Louve, qui ne l’a plus gagné depuis 2001 ?

