Pour Adrien Rabiot, « défensivement, c’était compliqué »

À qui le dis-tu…

Présent en zone mixte pour expliquer la défaite française contre l’Espagne en demi-finales de Ligue des nations (5-4), Adrien Rabiot s’est montré, comme souvent, assez lucide : « C’est compliqué à expliquer. On fait une bonne première mi-temps avec un score illogique au vu de la première période. Sur la seconde, on prend des buts enchaînés, défensivement c’était compliqué. » Plombés par leur ligne arrière, les Bleus ont en effet laissé les Espagnols creuser un avantage évitable à l’heure de jeu. Une situation plus ou moins justifiable pour Rabiot : « On avait une ligne défensive qui n’a pas l’habitude de jouer ensemble. C’est difficile de trouver des automatismes. » Pour rappel, Ibrahima Konaté et Clément Lenglet n’avaient jamais évolué ensemble.

« C’est frustrant »

Pas non plus à son aise (dépassé par la paire Mikel Merino-Pedri et coupable sur le penalty transformé par Lamine Yamal), le relayeur de l’OM a, tout de même, tenu à souligner les velléités offensives des siens : « C’était un match ouvert, c’est frustrant de marquer quatre buts contre l’Espagne et de perdre. Le score aurait pu tourner en notre faveur. »

Mieux vaut perdre 5-4 que gagner 1-0… ah non c’est pas ça.

