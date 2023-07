Fortement amaigri, Sergio Rico pourrait pourtant quitter l’hôpital prochainement

L’espoir fait vivre.

D’après les informations de The Athletic, Sergio Rico aurait perdu au moins 20 kilogrammes et une grande partie de sa masse musculaire, depuis son terrible accident de cheval survenu fin mai, en Andalousie. Toutefois, maintenant qu’il est sorti du coma et n’est plus en soins intensifs ou sous assistance respiratoire, le portier remplaçant du PSG pourrait avoir la permission de quitter l’hôpital Virgen del Rocío au cours des deux prochaines semaines, si son état continue d’évoluer positivement.

Victime d’un traumatisme crânio-cérébral, le gardien international espagnol (29 ans), ne sait pas s’il pourra un jour rejouer au football, mais il a repris la main sur son destin, sans perdre ses facultés mentales. Et c’est bien le plus important, tant Rico est passé proche de mourir sur le coup : à un centimètre près, très exactement, puisque sa moelle épinière a été épargnée de justesse.

Animo, Sergio !

Kylian Mbappé retiré de l'affiche du match amical face à Al-Nassr !