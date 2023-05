Fonseca : « Nous voulions bloquer le jeu de l’OM sur les côtés  »

Fonseca a réussi son pari.

Auteur d’un coup tactique qui s’est finalement avéré gagnant face à l’OM (2-1) ce samedi, l’entraîneur portugais s’est félicité en conférence de presse de la belle victoire des Dogues qui relance Lille dans la course à l’Europe. Nous avons changé de système parce que nous voulions bloquer le jeu de l’OM sur les côtés, expliquait Fonseca. Ils sont très fort sur les côtés et je pense qu’avec ce système, nous y sommes parvenu. Nous savions que ce match ne serait pas un match avec beaucoup d’occasions, c’est difficile de faire face à une équipe qui utilise le marquage individuel. On pouvait mieux faire dans la prise de décision en première période, et je pense qu’en deuxième, nous avons créé plus d’occasions (…) Il ne faut pas oublier non plus qu’on a joué avec Bafodé (Diakité) pour la première fois en défense centrale, Leny Yoro 17 ans, Tim qui n’est pas un latéral droit, ensuite on a eu un problème Ismaily… Tous ensemble derrière, c’était la première fois. C’était très important cette victoire.»

