Lille renverse l’OM

Lille 2-1 Marseille

Buts : David (50e, SP), Bamba (73e) pour le LOSC // Clauss (29e) pour l’OM

Lille et Fonseca jouaient une place en Coupe d’Europe, Marseille et Tudor un ticket direct pour la C1. Voilà l’enjeu qui planait autour de cet électrique Lille-OM qui a finalement tenu ses promesses après un premier acte fermé et tendu. L’OM a pris les devants, le LOSC a répondu puis submergé les Olympiens, et se retrouve au coup de sifflet final à rêver de nouveau d’une quatrième place. Pour l’OM en revanche, le costume de dauphin semble s’éloigner pour de bon.

Clauss lance l’OM

C’est dans un Pierre-Mauroy plein à craquer et plus chaud qu’à l’accoutumée qu’une surprise ouvre le bal : Paulo Fonseca décide de troquer son habituel 4-2-3-1 pour un 4-1-2-1-2, avec Benjamin André en numéro 6 et le reste du losange complété par André Gomes et les intérimaires Carlos Baleba et Jonas Martin. L’entame de match donne plutôt raison au coach portugais, les Lillois ne concèdent aucune occasion via leur pressing et leur organisation, et Baleba décroche une première banderille hors cadre. Mais l’OM, habitué aux imprévus de dernière minute, reprend des couleurs au fil des minutes.

Si les Marseillais perdent Samuel Gigot sur blessure, les Lillois voient eux aussi Ismaily rendre les armes, et l’OM en profite : sur une belle ouverture de Ruslan Malinovskyi dans le dos de Timothy Weah, Jonathan Clauss pique son ballon devant Lucas Chevalier et rit au nez de Bafodé Diakité qui loupe son sauvetage (0-1, 29e). Lille est face à une impasse : si son schéma marche pour coincer les Marseillais, il l’empêche de se créer la moindre occasion en l’état. Pire, avant la pause, l’OM n’est pas loin de punir le LOSC sur une perte de balle de Leny Yoro immédiatement exploitée par Sanchez, mais Clauss bégaye devant Chevalier.

Les Dogues se rebiffent

N’importe quel fan lillois se dit alors qu’à la pause, Fonseca va revenir à sa bonne vieille fable et changer les hommes. Il n’en est rien. Sa persistance est récompensée par une erreur marseillaise, une mésentente entre Issa Kaboré et Chancel Mbemba, qui voit Jonathan David pousser Pau Lopez à la faute et se faire justice lui-même sur pénalty (1-1, 50e). La réponse marseillaise ne se fait pas attendre, Alexis Sánchez tombe d’abord sur un preux Chevalier sur une remise de Clauss, avant de voir la VAR le priver d’un face-à-face gagné pour une position de hors-jeu.

Les mouches ont changé d’âne, et à la suite de la blessure d’André Gomes, Fonseca décide de faire entrer Rémy Cabella et Angel Gomes pour faire basculer la rencontre. Le match se débride, et sur une transition offensive rendue possible par une récupération haute de Jonathan Bamba, Cabella délivre un centre parfait à l’ailier gauche lillois qui redonne l’avantage au LOSC de la tête (2-1, 73e). Tudor tente le tout pour le tout en faisant entrer Vitinha, Sánchez oblige Chevalier à une claquette, tandis que Bamba manque à deux reprises de faire le break. En fin de rencontre, une ultime accolade entre Diakité, Yoro et Chevalier sur une intervention décisive sur Vitinha raconte le film qui vient de se dérouler sous nos yeux : le LOSC fait chuter l’OM sur le même score que son voisin lensois deux semaines plus tôt. Décidément, l’OM n’aime pas le Nord.

Lille (4-1-2-1-2) : Chevalier – Weah, Yoro, Diakité, Ismaily (Gudmundsson, 26e) – A.Gomes (Cabella, 67e) – B.André, Martin (Ounas, 81e) – Baleba (Angel Gomes, 68e) – Bamba, David (Bayo, 81e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Marseille (3-4-2-1) : Pau Lopez – Gigot (Kaboré, 19e puis Vitinha 71e), Balerdi, Mbemba – Kolasinac, Veretout, Rongier, Clauss – Malinovskyi, Ünder – Alexis Sánchez. Entraîneur : Igor Tudor.

Les notes de Lille-OM