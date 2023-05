Fin de saison pour Paul Pogba ?

10 matchs et puis s’en va.

La saison noire de Paul Pogba s’est probablement terminée ce dimanche soir. Sorti sur blessure au bout de vingt minutes, lors du match de la Juventus face à la Cremonese (2-0), le joueur souffre d’une « lésion au niveau de la cuisse gauche », comme l’indiquent les Turinois dans un communiqué. Et si le club bianconero n’a pas souhaité donner de détails, certains médias, dont Sky Sport, avancent eux, une absence de quinze jours et donc une fin de saison prématurée. Alors que la Juve doit encore disputer trois matchs de championnat et une demi-finale retour de Ligue Europa à Séville (1-1 au match aller).

L’international français devrait aussi manquer le prochain rassemblement des Bleus, opposés à Gibraltar et à la Grèce les 16 et 19 juin, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Revenu l’été dernier en provenance de Manchester United après un premier passage à Turin entre 2012 et 2016, Pogba aura disputé dix rencontres en Italie, dont une première titularisation ce dimanche donc. Pour la première fois depuis le 16 avril 2022.

La (mauvaise) pioche.

