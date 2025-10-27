S’abonner au mag
Figure du football espagnol, José Manuel Ochotorena est décédé à 64 ans

CDB
Un pilier de la Roja.

Ce lundi, José Manuel Ochotorena est décédé à l’âge de 64 ans, des suites d’une longue maladie. Gardien marquant du football espagnol dans les années 80 et 90, il évoluait en tant qu’entraineur des gardiens au Valence.CF Formé au Castilla, Ochotorena a d’abord évolué dans l’équipe première du Real Madrid, avant de rallier Valence, où il dispute 115 rencontres en quatre saisons.

Nommé meilleur gardien de Liga lors de la saison 1988-1989, il fait partie du groupe espagnol lors de la Coupe du monde 1990, en tant que numéro deux derrière la légende du FC Barcelone (et de l’OM) Andoni Zubizarreta (126 sélections).

Il a coaché les plus grands

Passé par Tenerife, Santander et Logrones, il devient par la suite entraineur des gardiens dans le staff de Rafa Benitez (Valence puis Liverpool), avant de rallier la sélection espagnole, où il reste jusqu’à l’Euro 2021. Ce poste lui permet de faire progresser l’élite des gardiens espagnols, de Victor Valdés à Iker Casillas, en passant par Pepe Reina et David De Gea. Et surtout de garnir l’armoire à trophée de la Roja avec l’Euro 2008 et 2012, et la Coupe du monde 2010.

Le football espagnol lui rend hommage.

