John Textor s’intéresse (encore) à des clubs anglais

Le cow-boy à la recherche d’un nouveau ranch.

C’est limite si on commençait à s’ennuyer, John Textor en refait des siennes. Selon The Athletic, le président de Botafogo et ancien de l’Olympique lyonnais est en quête de parts chez un nouveau club anglais et aurait jeté son dévolu sur Wolverhampton, actuel dernier de Premier League.

Seulement quelques mois après avoir vendu ses parts de Crystal Palace, l’Américain aurait fait une offre de plus de 450 millions d’euros pour racheter les parts des Wolves. Un club qui attire John Textor, notamment par sa politique de recrutement de joueurs portugais, rompant la barrière de la langue avec les lusophones de Botafogo.

Les Wolves mais pas que…

Si on connaît le personnage de John Textor, c’est aussi parce qu’il est un adepte de la multipropriété. Et en cas d’échec, l’homme d’affaires américain aurait déjà planifié ses alternatives en s’intéressant aussi à d’autres clubs en Angleterre : Charlton Athletic, Derby County, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday ou encore Watford. Tous en Championship, de quoi ne pas casser toute la tirelire du cow-boy.

Et quatre Portugais au PSG ce n’est pas assez lusophone ?

