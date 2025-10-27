S’abonner au mag
Le fils de Thiago Silva sélectionné avec l’Angleterre

The Little Monstro.

Après un match de Ligue des champions remporté 5-1 face à l’Ajax, où deux minots ont battu le record du plus jeune buteur du club à 20 minutes d’intervalle, Chelsea confirme son statut de garderie la plus compétitive d’Europe. Et au milieu de cette crèche dorée, un nouveau nom vient s’ajouter à la liste : Iago Silva, fils de Thiago, convoqué avec les U15 anglais.

Formé à Londres depuis que papa a posé ses valises chez les Blues en 2020, le môme de 14 ans marche dans les pas d’O Monstro, mais avec un passeport différent. Défenseur central et regard déjà mature : bref, un mini Thiago, version fish and chips.

113 sélections avec le Brésil vous regardent

Selon TalkSport, cette première convocation n’engage rien de définitif, mais la FA garde déjà un œil dessus. Normal, on ne laisse pas filer le fils du capitaine de la Seleção comme ça. De son côté, Thiago Silva, désormais à Fluminense, a réagi avec la fierté d’un daron comblé : « travail et discipline », dit-il.

Le futur s’écrit en lettres minuscules, et parfois, il a le même nom que le passé.

Chelsea préfère payer 6 millions d’euros à Manchester United plutôt que de conserver Jadon Sancho

