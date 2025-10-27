Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos du foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC Nantes Cécifoot vs AS Cécifoot Saint-Mandé

Les Canaris nous régalent ce week-end. Après le magnifique but de Matthis Abline, c’est au capitaine de l’équipe nantaise de Cécifoot de montrer la voie aux siens. Une récupération sur le côté gauche, des doubles contacts pour se mettre face au but, et une frappe soudaine du droit qui transperce la défense de Saint-Mandé. De quoi amener un beau soleil à Nantes.

2/ US Bonneuil vs FC Béthisy

Aucune bêtise sur cette action. Au contraire, la n°8 de Béthisy offre un chef-d’œuvre d’action en solitaire. Servie en plein cœur du jeu, la joueuse active son mode « Ronaldinho » le temps d’un instant, en éliminant ses deux vis-à-vis d’un somptueux coup du sombrero. Cerise sur le gâteau : une demi-volée qui finit sa course dans les filets de la gardienne de Bonneuil.

3/ AS Bellicourt Football vs Marle Sport Football

Coup de pied arrêté = danger. Encore plus lorsqu’on a le pied droit et la grinta du n°10 de l’AS Bellicourt. Sur ce coup franc excentré côté gauche, il fouette le ballon en lui donnant une trajectoire surprenante. Une frappe qui s’envole très haut pour ne pas croiser le mur adverse et passe, avec l’aide de la barre transversale, la ligne de but. Coup de chance ou génie ? Le football préfère les génies !

4/ US Ouest 52 vs AS Nogent

Grand par la taille et par le talent. Sur cette action de l’US Ouest, le n°10 remet ses chaussettes avant de récupérer le ballon face au n°3 adverse. Une belle semelle pour éliminer le défenseur de Nogent, un dernier crochet pour s’ouvrir le chemin du but et une frappe spontanée en dehors de la surface de réparation. Et oui Mademoiselle, le « dix » joue bien en D4 c’est possible !

5/ US Pernay vs CST Veigné

La voilà, notre reprise acrobatique du week-end ! Après une longue touche de l’US Pernay, place au festival : 1er coup de casque, 2ème coup de casque, puis une frappe manquée, avant que le n°8 de l’équipe scelle le spectacle d’une magnifique bicyclette. Une nouvelle papinade à inscrire dans les livres d’histoire ?

