Fenerbahçe tient le record de victoires en Europe

Après sa victoire face à Hatayspor ce dimanche (4-2), Fenerbahçe est plus que jamais leader de Süper Lig turque avec neuf victoires en neuf matchs. Depuis le 26 juillet et sa victoire au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence face au Zimbru Chisinau (5-0), les joueurs d’İsmail Kartal sont tout simplement invaincus, et ce, toutes compétitions confondues.

Encore plus fort, le Fenerbahçe a en fait remporté les 17 (!) matchs qu’il a disputés depuis. Au passage, les Turcs ont planté 50 pions, soit une moyenne de 2,9 buts par rencontre depuis le début de la saison. À titre de comparaison, sur l’ensemble des premières divisions européennes, seul le PSV Eindhoven a remporté ses neuf premiers matchs de championnat. Sur la même période, le club néerlandais s’est en revanche incliné face à Arsenal et a concédé le nul contre Séville en Ligue des champions, ainsi qu’un autre partage face aux Rangers en barrages de LDC. Ce jeudi, les Stambouliotes accueillent les Bulgares de Ludogorets en phase de groupes de la Ligue Europa Conférence avec l’objectif à peine dissimulé de prolonger cette série époustouflante.

Visiblement, la Turquie fabrique d’excellents rouleaux compresseurs.

