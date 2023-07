Féminines : le PSG va perdre une de ses cadres

C’est Paris qui lui a demandé de rêver plus grand.

Après six longues saisons passées au stade Georges-Lefèvre sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’attaquante du club de la capitale Kadidiatou Diani serait en passe de changer d’air pour se poser à Lyon, d’après des informations du Parisien. En 2020 déjà, les deux clubs avaient évoqué cette possibilité sans jamais la mettre en œuvre, et l’internationale française avait relancé le débat en précisant à l’AFP fin juin qu’elle serait « prête à quitter le navire ». C’est désormais chose faite, la joueuse de 28 ans, qui s’est révélée pour devenir la meilleure joueuse du championnat de D1 Arkema la saison dernière et avait pris une place de meneuse de troupes, permettant au PSG de remporter six titres en tant d’années, se dirige vers l’Olympique lyonnais et a confié au quotidien français : « J’ai fait mon choix, il ne reste que des détails. »

Enfin une chance de remporter une C1.

Achat du Stade de France : le dossier du PSG retenu