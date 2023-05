Kadi Diani, Sonia Bompastor et Jean-Michel Aulas honorés lors des Trophées de la D1 Arkéma

And the winner is…

La cérémonie des Trophées de la D1 Arkéma a sacré Kadidiatou Diani ce lundi. L’attaquante du PSG, encore plus indispensable à son équipe du fait de la blessure de Marie-Antoinette Katoto, a reçu le prix de meilleure joueuse du championnat des mains du chanteur Benjamin Biolay. Sa coéquipière Lieke Martens a remporté la récompense du plus beau but de la saison, mais l’OL n’est pas en reste puisque Christiane Endler (meilleure gardienne) et Sonia Bompastor (meilleure entraîneure) sont aussi reparties avec un trophée.

En attendant de se départager dimanche soir au Parc des Princes pour le titre de champion de France, Paris et Lyon placent chacun quatre joueuses dans l’équipe-type de la saison. Une équipe complétée par deux pensionnaires de Fleury – Léa Le Garrec et Rosemonde Kouassi – ainsi que la Rémoise Melchie Dumornay, élue révélation de la saison. Jean-Michel Aulas, qui vit ses derniers jours comme président de l’OL, a par ailleurs reçu un trophée d’honneur, ainsi que les louanges de Sonia Bompastor, qui lui a dédié son propre prix. Enfin, la Toulousaine Selen Altunkulak a été nommée meilleure joueuse de D2.

Quelle année pour les Violets !

Jean-Michel Aulas : « Si ça n'avait dépendu que de moi, je ne me serais pas retiré aussi vite »