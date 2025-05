Mostafa Mohamed refuserait de jouer pour la journée de la lutte contre l'homophobie

Chaque année la même rengaine.

La dernière journée de Ligue 1 ce week-end sera consacrée à la lutte contre l’homophobie. Un événement qui chaque année provoque l’absence de nombreux joueurs de notre championnat (Zakaria Aboukhlal, Mohamed Camara, Idrissa Gueye, etc.). Ce samedi ne devrait pas faire exception.

Kombouaré botte en touche

Selon les informations de RMC Sport, Mostafa Mohamed aurait décidé de ne pas prendre part à la rencontre entre Nantes et Montpellier, alors que son club joue gros. Les hommes d’Antoine Kombouaré pointent à la quinzième place, à deux points du barragiste havrais. En cas de défaite face à la lanterne rouge, le FCN pourrait jouer un barrage pour obtenir son maintien.

Mohamed ne s’est pas entraîné ce jeudi à deux jours de la rencontre. Officiellement, le joueur rencontre quelques pépins physiques, comme expliqué par le coach nantais. « Il ne se sent pas bien. Il a quelques soucis musculaires, il est resté aux soins, a-t-il indiqué en conférence de presse comme rapporté par Ouest France. On peut tout imaginer. Mais moi c’est le cadet de mes soucis. Je prépare un match crucial et vital pour le club. Je vais discuter avec lui pour voir où il en est mentalement, physiquement. »

En 2023 contre Toulouse (0-0), puis contre l’AS Monaco (défaite 4-0) en 2024, il avait déjà manqué à l’appel. Il y a deux ans, il écrivait sur son compte X : « Vu mes racines, ma culture, l’importance des mes convictions et croyances, il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne. » Une décision qui lui avait valu une sanction financière de la part de son club.

Je n’ai pas pris part aujourd’hui au match Toulouse - Nantes. Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position. Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce… — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) May 14, 2023

La Ligue communiquera dans les prochaines heures sur le déroulé de la campagne et sur les différentes choses mises en place à l’occasion de cette journée. Les maillots de chaque équipe seront notamment équipé d’un badge et d’une inscription pour lutter contre l’homophobie.

