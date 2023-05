Lucas Hernandez de retour à l’entraînement

Le Bayern a retrouvé son meilleur soldat.

Lucas Hernandez (27 ans) a repris l’entraînement collectif aujourd’hui. Absent depuis novembre 2022, il s’était blessé lors du premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2022 face à l’Australie (4-1). Victime d’une rupture des ligaments croisés lors de cette rencontre, il avait alors du renoncer à la suite du tournoi et on ne l’avait pas plus revu avec des crampons aux pieds depuis. Ayant seulement participé à onze matchs (sur 48 possibles) cette saison avec le Bayern Munich, cette saison a très clairement été semée d’embûches avec une déchirure musculaire au début de la saison qui l’a fait rater une dizaine de matchs avant cette grave blessure qui a mis un terme à sa saison.

Happy to be back at the group training after my injury !! pic.twitter.com/aEmSqZyWOB — Lucas Hernández (@LucasHernandez) May 23, 2023

Éliminé de la C1 en quarts de finale par Manchester City, battu au même stade de la Coupe d’Allemagne par Fribourg (1-2), il ne reste qu’un match de championnat au FCB. Un match à Cologne ce samedi immensément important pour le club bavarois qui, actuellement 2e de Bundesliga, devra l’emporter, tout en espérant que Dortmund ne gagne pas contre Mayence le même jour, s’il veut remporter son championnat.

Trop tard pour le titre de champion ?

Pavard, le bon timing