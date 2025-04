Raphinha : « Si on m'avait proposé l'Arabie saoudite l'an dernier, je crois que j'y serais allé »

Après tout, c’est quoi dans une vie, 175 millions d’euros ?

Avant de devenir le taulier du Barça et la terreur des surfaces qu’il est devenu cette saison (30 buts en 2024-2025 dont 12 en Ligue des champions, avec notamment un triplé face au Bayern, mais aussi 23 passes décisives), Raphinha a connu deux premiers exercices mitigés au FC Barcelone. Aujourd’hui ciblé par l’Arabie saoudite (Al-Hilal aurait proposé un salaire de 175 millions d’euros sur quatre ans au joueur, et un chèque de 100 patates au Barça), le Brésilien s’est laissé allé à quelques confessions dans une interview accordée à TNT Sports.

« Cette offre aurait complètement changé ma vie »

« (L’offre saoudienne) m’a beaucoup surpris car les chiffres étaient très élevés, a déclaré l’ancien Rennais. Sincèrement, si on m’avait fait cette offre l’an dernier, je crois que j’y serais allé. À ce moment-là, j’étais un peu détruit, et cette offre aurait complètement changé ma vie, celles de mon épouse et de ma famille. Et celui qui dit qu’il n’irait pas ment, car c’est impossible de voir des chiffres comme ceux-là et de ne pas penser à quel point cela peut changer ta vie. J’ai encore beaucoup à apporter en Europe et à ce club. […] C’est ce qui m’a amené à détourner mes yeux de l’argent. »

