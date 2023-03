Face au « risque sécuritaire », Nice déconseille à ses supporters de se rendre en Moldavie

Un déplacement en terres hostiles pour le Gym.

Engagé en huitièmes de la Ligue Europa Conférence, l’OGC Nice va se rendre en Moldavie, pour y affronter le Sheriff Tiraspol jeudi prochain. Ce déplacement s’effectue dans un contexte particulier : Tiraspol étant situé près de la zone de combat entre l’Ukraine et la Russie, la rencontre européenne a été délocalisée à Chișinău, la capitale du pays. Après avoir consulté les autorités françaises, les Aiglons ont pris une décision forte : « En l’état, le contexte apparaît à tout le moins défavorable. Un risque sécuritaire latent et non prévisible est remonté au club. De l’avis de la DNLH (direction nationale de lutte contre le hooliganisme), la situation actuelle ne permet pas d’envisager sereinement le déplacement des supporters niçois. Dans leur parcours, il est également déconseillé par les autorités françaises depuis juillet 2022 à tout voyageur de se rendre en Transnistrie. À la lumière de ces observations, l’OGC Nice se doit d’adopter une attitude responsable. Il a le regret de devoir déconseiller à ses fidèles partisans de se rendre en Moldavie pour soutenir les Aiglons. Une position que le club aurait aimé ne pas avoir à tenir tant il mesure l’engouement de son public pour cette compétition européenne », explique le club ce vendredi.

Sheriff Tiraspol 🆚 #OGCNice Informations sur le déplacement en Moldavie. — OGC Nice (@ogcnice) March 3, 2023

Les Niçois devront donc vraisemblablement faire sans le soutien de leurs supporters pour ce long déplacement européen.

