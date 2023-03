Pronostic Nice Sheriff Tiraspol : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Nice conclut le travail face au Sheriff Tiraspol

Dernière formation française engagée en Coupe d’Europe, l’OGC Nice a réalisé une bonne opération en s’imposant lors du match aller face au Sheriff Tiraspol (0-1). Sur une pelouse dans un état déplorable, le Gym n’est pas tombé dans le piège et a fait la différence sur une réalisation de son jeune latéral gauche Amraoui qui voulait centrer. Bien placée pour se qualifier, Nice ne doit pas déjouer lors de cette seconde manche pour ne pas subir le même sort que le voisin monégasque. Depuis la reprise du club par Didier Digard, la formation azuréenne est toujours invaincue. En gardant son invincibilité ce jeudi, l’OGCN serait assuré de décrocher sa place dans les quarts de finale. En championnat, le club niçois a effectué une belle remontée pour se retrouver en 7e position avec seulement 4 points de retard sur Rennes, dernier qualifié pour une compétition européenne. Tenue en échec à domicile par Auxerre (1-1), Nice a certainement payé les efforts déployés en Moldavie en partageant de nouveau les points contre Nantes (2-2). Les Niçois regretteront certainement leur manque de maîtrise qui ne leur a pas permis de conserver leur avance puisqu’ils ont mené à 2 reprises. Les recrues se sont signalées, car les buts ont été inscrits par Moffi et Ndayishimie.

En face, le Sheriff Tiraspol a repris la compétition lors de son barrage de Ligue Europa Conférence face au Partizan Belgrade qui se trouvait dans le même groupe que Nice en Ligue Europa Conférence (2e derrière les Niçois). Les Moldaves sont allés chercher leur qualification en Serbie (1-3) après avoir perdu à domicile (0-1). Nice est donc prévenue et ne doit pas sous-estimer cet adversaire qui avait dominé la 1re partie de son championnat et qui a parfaitement repris avec un succès sur Balti ce week-end (1-0). Équipe très cosmopolite, le Sheriff compte notamment sur ses Nigérians Atiemwen et Akanbi pour renverser la donne à Nice. Sérieuse à l’aller, Nice devrait s’imposer devant son public et se qualifier pour les quarts de finale. Absent du prochain match face à son ancien club Lorient, Moffi tentera d’enchaîner un 4e but, son 1er à domicile.

