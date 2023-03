Pronostic Sheriff Tiraspol Nice : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa Conférence !

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€ sur Sheriff Tiraspol – Nice !

Nos pronostics Sheriff Tiraspol – Nice

Le Sheriff s’est fait un nom

Avec ce 8e de finale de Ligue Europa Conférence, le Sheriff Tiraspol dispute sa 3e compétition européenne de la saison. En effet, le club moldave avait d’abord disputé et perdu les tours préliminaires de la Ligue des champions. Rebasculé en Ligue Europa, le Sheriff Tiraspol n’avait rien pu faire face à la domination de Manchester United et de la Real Sociedad. 3e de sa poule de C3 et donc contraint de disputer un nouveau barrage face au Partizan Belgrade, le club moldave est allé chercher sa qualif’ sur le terrain de l’équipe serbe (1-3) après avoir perdu le match aller à domicile à huis clos (0-1), qui était également le premier match officiel du Sheriff depuis novembre. Le week-end passé, les Moldaves se sont facilement imposés en Coupe face à Dacia Buiucani (0-3) avec un doublé de Lopez. En championnat, le tenant du titre est leader et compte 6 points d’avance sur son 1er poursuivant, Petrocub.

Nice veut rester invaincue avant le retour

L’OGC Nice a retrouvé de son agressivité et de son envie depuis que Didier Digard a succédé à Lucien Favre. En effet, le club azuréen est invaincu sous la houlette de l’ancien milieu de terrain du PSG. Dernièrement, le Gym s’est imposé brillamment dans le derby contre Monaco (0-3) à Louis-II, avec les premiers buts de Moffi sous ses nouvelles couleurs. Le week-end passé, les Niçois ont en revanche été tenus en échec à domicile par Auxerre (1-1). Les Azuréens peuvent regretter leurs occasions manquées, à l’image du penalty de Laborde stoppé par le portier bourguignon. Grâce à son excellente dynamique, le club niçois est remonté en 7e position de L1 à seulement 4 points de Rennes, qui occupe le dernier strapontin qualificatif pour une place européenne. Nice est, avec le PSG, le dernier club français engagé dans une compétition européenne. Pour en arriver là, le club niçois a dominé son groupe dans lequel on retrouvait notamment le FC Cologne et le Partizan Belgrade, battu au tour précédent par le Sheriff.

Quelques absents de part et d’autre

Comme vendredi face à Auxerre, Nice sera privée des importants Pépé et Ramsey, et du jeune latéral Mendy, rejoints à l’infirmerie par Sofiane Diop qui a été touché face à l’AJA. En plus, Ross Barkley n’est pas qualifié, comme lors de la phase de poules. En face, l’effectif du Sheriff Tiraspol comprend peu de joueurs connus du grand public. On retrouve tout de même le gardien international ukrainien Koval et l’ancien Valenciennois Ouattara, mais qui devrait rater ce match.

Les compos probables pour Sheriff Tiraspol – Nice :

Sheriff Tiraspol : Koval – Zohouri, Kiki, Radeljic, Kpozo – Badolo, Kyabou, Diop – Atiemwen, Tapsoba, Akanbi.

Nice : Schmeichel – Lotomba (ou Atal), Todibo, Dante, Bard – Boudaoui, Rosario, Thuram – Laborde, Moffi, Brahimi (ou Bouanani).

Nice fait la loi face au Sheriff Tiraspol

Équipe surprise l’an dernier en C1, le Sheriff Tiraspol avait battu le Real à Bernabéu et le Shakhtar Donetsk en Moldavie. Si l’équipe a totalement changé en un an, il ne faudra pas que les Niçois prennent à la légère ce match. Instaurant un climat de sérénité et d’envie, Digard devra trouver les mots justes. Invaincu avec son nouveau coach (6 victoires et 3 nuls en 9 matchs) et solide (3 buts encaissés seulement sur la période), le Gym devrait pouvoir tenir au moins le match nul sur la pelouse du Sheriff Tiraspol.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Malgré les risques, 80 supporters niçois feront le déplacement en Moldavie