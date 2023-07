Face au Brésil, la nouvelle causerie collector d’Hervé Renard

Des propos transcendants qui font mouche.

Posé et flegmatique en conférence de presse, Hervé Renard se lâche toujours dans la (presque) intimité du vestiaire. Ce dimanche, la FFF a dévoilé un extrait de sa dernière causerie en amont du France-Brésil remporté de manière convaincante par les Bleues. Toujours flanqué de sa célèbre chemise blanche, l’ancien coach de Sochaux a réédité ses envolées lyriques du Mondial 2022 auprès de ses joueuses. « L’ambiance, elle est la même pour tout le monde. Il faut s’en nourrir. Entendre que des Brésiliens ? Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi ça me métamorphose. On rentre sur le terrain pour gagner. Dès les premières secondes, libérez-vous, osez, faites-le ! Il faut toujours aller de l’avant. Des fois, il y a un match référence. Et à partir du moment où on arrive à basculer du bon côté, on est partis, on est tous ensemble, et rien ne peut nous arriver. Quand on fait ce métier, ce type de match est exceptionnel », s’est notamment égosillé Renard, pour faire monter la concentration et la température.

𝙇𝙖 𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚 du sélectionneur @Herve_Renard_HR avant 🇫🇷🇧🇷 📣 Vivez les coulisses du match > https://t.co/zoiiGJukaY pic.twitter.com/OZd9A6IAE0 — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 30, 2023

Jusqu’au bout, jusqu’au titre ?

Hervé Renard marque l'histoire face au Brésil