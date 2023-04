Face à Brighton, Todd Boehly a été pris à partie par des fans de Chelsea

Les Bleus broient du noir.

La colère gronde à Chelsea, où Frank Lampard en est à trois défaites en trois sorties depuis son retour, avec des Blues plus proches de la relégation que de la zone Europe, malgré 612 millions d’euros déboursés sur une grosse dizaine de joueurs, et quatre entraîneurs consommés. Conséquence directe, le propriétaire Todd Boehly a été pris à partie ce samedi lors du revers face à Brighton (le 17e toutes compétitions confondues). Situés juste au-dessus de sa loge, des supporters ont attiré son attention sur la réaction globale du public, qui a conspué son équipe. S’en sont suivis un échange de répliques houleuses et quelques clichés, capturés par la presse britannique. Également hors de ses gonds, le richissime businessman américain aurait ensuite eu une vive discussion avec le staff et les joueurs au sein du vestiaire.

Todd Boehly is confronted by Chelsea fans during their 2-1 defeat against Brighton pic.twitter.com/bO2Sxt6MzT — FootballJOE (@FootballJOE) April 15, 2023

Thiago Silva va finir par croire qu’il n’a jamais quitté le PSG.

Brighton glace Chelsea, Tottenham et Everton également battus