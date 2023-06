Fabien Cool a changé de sport

Comme on dirait dans le sud : Il est très Fabiennnnnnnn.

Fabien Cool, ancien joueur professionnel, est devenu ce samedi le président de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de tennis, comme le précise L’Est républicain. L’ex-gardien de but de l’AJ Auxerre (467 matchs avec l’AJA entre 1992 et 2007) a été élu face à Philippe Fioré, l’autre candidat (21 voix contre 8). Cool remplace Jacky Terreau, ancien président décédé début avril. « Je le connaissais depuis une grosse dizaine d’années, c’est lui qui m’avait mis le pied à l’étrier dans le monde politique sportif », précise le nouveau président.

Le natif de L’Isle-Adam (Val d’Oise) a multiplié les postes dans le monde de la petite balle jaune, en se retrouvant président du comité départemental de l’Yonne et président de la commission régionale jeunes et de la commission fédérale jeunes. Il assurera la présidence jusqu’à la fin du mandat et jusqu’aux prochaines élections prévues en 2024.

Au vu de son classement cette saison, peut-être que c’est l’AJA tout entière qui devrait changer de sport, finalement.

