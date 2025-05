Ewa Pajor chat noir des finales de Ligue des champions

Michael Ballack n’a qu’à bien se tenir.

Pour sa cinquième finale européenne disputée, Ewa Pajor a encore dû s’incliner. Après avoir connu quatre finales avec Wolfsburg, pour autant de défaites, l’internationale polonaise ne réalisera pas cette année non plus son rêve de Ligue des champions.

Un titre qui la fuit

Sur le banc en 2016 face à Lyon, elle a disputé l’entièreté de la rencontre en 2018 face aux Fenottes et a même délivré une passe décisive en 2020 encore une fois contre l’OL. Mais la défaite la plus amère reste celle de 2023, face à Barcelone où Wolfsburg menait de deux buts à la pause. Pajor avait même marqué un but avant un renversement total de situation pour que le Barça ne s’impose finalement 3 à 2. Son transfert l’été dernier chez l’ogre barcelonais a été couronné de succès en championnat où elle a été la meilleure buteuse du club, mais ne lui a pourtant pas permis de soulever sa première Ligue des champions avec cette courte défaite des Catalanes face à Arsenal (1-0).

