L'Allemagne balade la Pologne

Allemagne 2-0 Pologne

Buts : Brand (52e) et Schüller (66e)

Une situation gâchée par Lea Schüller, et la blessure de Giulia Gwinn.

Voilà ce qu’il fallait retenir de la première période opposant l’Allemagne, qui a donc perdu sa capitaine, et la Pologne lors de la première journée de phase de poules du groupe C comptant pour l’Euro 2025 féminin. Mais ce qu’il faut retenir tout court, c’est la victoire obtenue par la Maanschaft alors que cette dernière a tenu son rang de favorite en dominant assez largement la rencontre devant 15 972 spectateurs.

La frappe de Brand, la tête de Schüller

Car malgré une reprise (non cadrée) signée Linda Dallmann au retour des vestiaires et des têtes (non cadrées également) de Sjoeke Nüsken ou Lea Schüller, l’outsider s’est fait piéger en début de seconde mi-temps : d’une belle frappe limpide, Jule Brand a merveilleusement ouvert le score pour dessiner le succès de son équipe. Souvent trouvée en profondeur, Ewa Pajor a ensuite envoyé une balle d’égalisation sur Ann Katrin-Berger… avant de voir Schüller faire le break, d’un coup de casque.

On ne rigole pas avec l’heure…

⚽ BUUUT pour l'Allemagne ! #ALLPOL Jule Brand allume une frappe puissante à l'entrée de la surface 💣🇩🇪 Les Allemandes prennent l’avantage ! ⏱️ 52' | 🇩🇪 1-0 🇵🇱#WEURO2025 La rencontre est à suivre en direct sur @TMCtv et @tf1plus, ici : https://t.co/3Zone8R4TP pic.twitter.com/7kAmEWKQAH — Téléfoot (@telefoot_TF1) July 4, 2025

