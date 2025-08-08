Ethan Nwaneri signe un CDI à Arsenal

Liés jusqu’à la mort.

Chaque maman poule protège son petit poussin et Arsenal fait la même chose avec ses jeunes prodiges. Après avoir prolongé le contrat de Myles Lewis-Skelly en juin, les Gunners ont fait signer un contrat longue durée à Ethan Nwaneri. L’ailier de 18 ans a-t-il seulement été mis au courant ? On l’espère du moins puisque le club n’a mentionné aucune date de fin de son contrat, que ce soit dans son communiqué ou sur ses réseaux sociaux.

Un petit problème pour Nwaneri qui pourrait rester à vie dans son club formateur, lui compliquant la tache pour remporter la Premier League. Mais selon The Athletic, le joueur aurait bien prolongé jusqu’en 2030 avec Arsenal. Ouf.

L’avenir d’Arsenal est bien prometteur

Entre Max Dowman, Lewis-Skelly et Nwaneri, l’avenir d’Arsenal dans les couloirs semble limpide. De l’achat en veux-tu en voilà lors de ce mercato estival tout en étant porté par des pitchounes en très grande forme, prêts à tout casser en Premier League, les Gunners peuvent être un candidat sérieux cette année au titre. Bon okay, on le dit chaque année, mais cette fois, il faut nous croire.

Ce n’est pas comme si Liverpool ou Manchester City avaient fait un gros mercato également.

