Arsenal et Arteta verrouillent leur nouveau chouchou

Ça va coûter des Myles et des cents à Arsenal.

L’été sera chaud à Arsenal. Entre le probable départ de Thomas Partey et plusieurs arrivées dont celle d’un grand numéro 9 comme Benjamin Šeško, les Gunners ont choisi de bouger en cette intersaison. Mais la stabilité, c’est bien aussi et forcément, ils ont prolongé leur petite pépite, Myles Lewis-Skelly. Le jeune latéral gauche capable de jouer milieu de terrain a conquis Mikel Arteta en l’absence d’un Riccardo Calafiori bien trop blessé tout au long de la saison.

Pour grandir avec les Gunners

L’international anglais (trois sélections, un but) avait été aligné face au Paris Saint-Germain à l’aller et au retour de la demi-finale de Ligue des champions. Il avait été en difficulté face aux assauts incessants des Parisiens. Le crack de 18 ans sera désormais lié à Arsenal jusqu’en 2030, dans un effectif qui devrait voir arriver Christian Nørgaard et Kepa Arrizabalaga dans les prochains jours.

Allez, encore cinq ans pour accrocher un titre de Premier League.

