Estêvão réussi sa première à Stamford Bridge

Un match, un but !

Attendu comme l’une des grandes attractions de la saison à venir, Estêvão n’a pas tardé à faire frémir les supporter de Chelsea, lui qui a officiellement été présenté en début de semaine. Débarqué en provenance de Palmeiras, la pépite brésilienne a inscrit son premier but avec les Blues en match amical à l’occasion de la venue du Bayer Leverkusen à Londres. Un petit tap-in tout en sérénité qui devrait ravir les supporters.

The perfect start to life at Stamford Bridge! Estêvão strikes on his Chelsea debut 🔵 pic.twitter.com/Pg3mB7AsI9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 8, 2025

De son côté, João Pedro, déjà bien en valeur au Mondial des clubs, s’est chargé de corser l’addition en fin de match (2-0) pour confirmer les choix estivaux des Blues, qui comptaient une belle tripotée de joueurs hors groupe car invités à partir, parmi lesquels, Christopher Nkunku ou encore Nicolas Jackson.

On dirait que ça valait le coup d’envoyer des millions de partout !

