S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea

Estêvão réussi sa première à Stamford Bridge

JF
Estêvão réussi sa première à Stamford Bridge

Un match, un but !

Attendu comme l’une des grandes attractions de la saison à venir, Estêvão n’a pas tardé à faire frémir les supporter de Chelsea, lui qui a officiellement été présenté en début de semaine. Débarqué en provenance de Palmeiras, la pépite brésilienne a inscrit son premier but avec les Blues en match amical à l’occasion de la venue du Bayer Leverkusen à Londres. Un petit tap-in tout en sérénité qui devrait ravir les supporters.

De son côté, João Pedro, déjà bien en valeur au Mondial des clubs, s’est chargé de corser l’addition en fin de match (2-0) pour confirmer les choix estivaux des Blues, qui comptaient une belle tripotée de joueurs hors groupe car invités à partir, parmi lesquels, Christopher Nkunku ou encore Nicolas Jackson.

On dirait que ça valait le coup d’envoyer des millions de partout !

Chelsea se déleste de deux nouveaux joueurs

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Ballon d'or peut-il échapper aux joueurs du PSG ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
102
70

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine