Espagne : soupçons de match truqué en Coupe du roi

Le football espagnol est secoué de toutes parts ces dernières semaines, après le scandale renommé Barçagate, une nouvelle affaire rocambolesque vient éclabousser la planète foot de l’autre côté des Pyrénées. La Ligue espagnole de football a confirmé ce jeudi 23 février avoir ouvert une enquête pour des soupçons de match truqué lors d’une rencontre de Coupe du Roi entre Levante UD et une équipe amateur en décembre 2021.

Le deuxième club de Valence, actuellement en deuxième division et luttant pour sa remontée dans l’élite, serait la victime collatérale d’un arrangement pour le match disputé face au CD Huracan Melilla lors du premier tour de la Coupe du Roi 2021. Les Granotas l’avaient largement emporté 8 à 0 face aux pensionnaires de cinquième division espagnole, mais un signalement anonyme a poussé la Ligue espagnole de football à agir et à transmettre les informations à la police nationale espagnole. Le communiqué de la Liga indique que six personnes ont été auditionnées par le tribunal de Melilla dans le cadre de l’enquête.

De son côté, le club de Levante a indiqué dans un communiqué que le club n’était pas visé par la plainte : « Aucun joueur de notre équipe, ni aucun membre de notre entité, n’a reçu de communication d’aucune sorte en relation avec les faits de la plainte.» Ce qui a été confirmé par l’instance régissant le football espagnol : « Levante UD, pour sa part, reste totalement étranger aux faits enquêtés. » L’enquête est toujours en cours.

