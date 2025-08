Gavi ne craint pas le Real Madrid

Les confrontations directes passées, ça peut jouer…

C’est en tout cas l’avis de Gavi, qui considère que les derniers résultats positives de son Barcelone contre le Real Madrid sont de bon augure pour le futur proche. Dans les colonnes d’AS, le jeune Catalan s’est ainsi montré très confiant quand à la saison à venir par rapport aux meilleurs ennemis de son club : « Bien sûr qu’ils sont inquiets car quatre victoires sur quatre, ça n’était jamais arrivé dans l’histoire ! »

Et l’Espagnol de 20 ans de continuer, assez sûr de lui : « Il est logique qu’ils soient préoccupés, donc. Au final, nous avons été spectaculaires la saison dernière. Et eux, ils n’ont rien gagné. C’est vrai, ils se sont renforcés avec de très bons joueurs cette année. Mais cette saison, on verra ce qu’ils feront… Ils ont une grande équipe, oui. Mais nous, on doit juste rester nous-mêmes. Point final ! »

Bon, le garçon n’a pas toujours raison…

Joan Laporta promet d'autres recrues à Barcelone