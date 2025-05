L’ex-président de l’Inter Ernesto Pellegrini est décédé

On ne choisit jamais le timing, dans ces cas-là.

Ce samedi 31 mai 2025, à quelques heures de la finale de Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à l’Inter, Ernesto Pellegrini est décédé à l’âge de 84 ans. Une mauvaise nouvelle notamment annoncée par le club italien, dont l’homme a été le président entre 1984 et 1995.

Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari pic.twitter.com/pXMdNsOZ06 — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 31, 2025

Dix-septième patron de l’histoire interiste, Pellegrini avait dépensé cinq millions d’euros pour acheter l’entité et avait vu son équipe remporter quatre trophées : le championnat en 1989, la Supercoupe d’Italie la même année puis la Coupe de l’UEFA en 1991 et trois ans plus tard.

RIP.

