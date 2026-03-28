Maxence Lacroix raconte ses débuts avec les Bleus

Comme un enfant dans un magasin de bonbons. Après avoir vécu sa première sélection avec l’équipe de France lors de la victoire face au Brésil jeudi (2-1), Maxence Lacroix a accordé une interview à RMC Sports. Le défenseur central de 25 ans, qui n’avait jamais été appelé avec les Espoirs, ne cache pas qu’il a du mal à croire ce qui lui arrive : « C’était comme un rêve éveillé. Tout joueur de football, quand il est jeune, rêve de jouer ce type de match. J’ai pris beaucoup de plaisir. En bonus, on a la victoire donc c’est magnifique. » Appelé suite au forfait de William Saliba, le joueur de Crystal Palace a ensuite tenu à raconter ses premiers pas avec le groupe : « J’ai été très bien accueilli par tout le monde. J’en connaissais quelques-uns, donc c’était plus facile forcément. Mais c’est vraiment un très bon groupe. Donc c’est facile de rentrer dedans quand tout le monde t’accueille au mieux. »

Titulaire face à la Colombie ?

Entré à la 58ᵉ minute contre la Seleçao après le carton rouge reçu par Dayot Upamecano, qui est déjà rentré à la maison suite à sa suspension, Lacroix a des chances d’être titularisé dimanche face à la Colombie. Le central formé à Sochaux espère forcément continuer de gratter des minutes sous la tunique tricolore : « Je m’adapte, je pense que le coach fera des choix. En tout cas, je suis prêt. Je suis là pour jouer et je veux montrer que j’ai le niveau. Prouver aussi que j’ai quelque chose à donner à ce magnifique groupe. On verra ce qu’il se passera contre la Colombie. »

Affaire à suivre.

Comment Michael Olise est devenu indispensable chez les Bleus